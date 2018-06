Karlsruhe (dpa) - Steuerrazzia beim Energieversorger EnBW: Fahnder haben die Zentrale des Unternehmens in Karlsruhe durchsucht und Unterlagen sowie elektronische Dateien beschlagnahmt. Das schreibt das «Handelsblatt». Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die EnBW bestätigten die Aktion, heißt es. Die Ermittler verdächtigen demnach drei Mitarbeiter einer deutschen EnBW-Tochter, an einem kriminellen Umsatzsteuerkarussell mitgewirkt zu haben. Es gehe um Tricks beim sogenannten Co2-Emissionshandel. Die Unternehmenstochter soll so 46 Millionen Euro Steuergeld zu viel vom Finanzamt bekommen haben.

