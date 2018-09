Danzig (dpa) - Nach dem umjubelten Sieg gegen die Niederlande hat sich die deutsche Fußball-Nationalelf nur eine kurze Verschnaufpause gegönnt: Schon heute beginnt die konzentrierte Vorbereitung auf den Vorrundenabschluss am Sonntag gegen Dänemark in Lwiw. Schon ein Unentschieden garantiert den Gruppensieg. Eine Niederlage mit 0:1 oder 1:2 würde bei einem gleichzeitigen Sieg von Portugal gegen die Holländer aber den Turnier-K.o. bedeuten. Am Abend hat Spanien mit einem 4:0 das Turnieraus für die Iren besiegelt, zuvor hatten sich Kroatien und Italien 1:1 getrennt.

