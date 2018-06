Kiew (dpa) - England nimmt bei der Fußball-EM Kurs aufs Viertelfinale, Schweden ist dagegen als zweite Mannschaft nach Irland ausgeschieden. In einer dramatischen Partie bezwang das Team von Roy Hodgson in Kiew Schweden mit 3:2 und benötigt im letzten Vorrundenspiel der Gruppe D am Dienstag gegen Gastgeber Ukraine nur noch ein Remis zum Weiterkommen. Auch Frankreich hat mit einem 2:0 Sieg gegen Co-Gastgeber Ukraine Kurs auf das Viertelfinale genommen. Dagegen müssen die Ukrainer, die drei Zähler haben, um den Einzug in die K.o.-Runde bangen.

