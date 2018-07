Kiew (dpa) - Aus Furcht vor möglichen Ausschreitungen hat die Polizei in Kiew vor dem EM-Spiel Schweden gegen England Wasserwerfer und rund 7000 Polizisten bereitgestellt. Man kenne den Charakter englischer Fans. Angesichts des Benehmens russischer Fans in Polen wolle man für alles gerüstet sein, sagte ein Sprecher des ukrainischen Innenministeriums. Allein 5000 schwedische Fans würden von ihrem Camp durch die Innenstadt von Kiew zum Olympiastadion ziehen, sagte er. Auch tausende englische Fans seien in der Stadt.

