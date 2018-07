London (AFP) Eine schottische Schülerin ärgert mit einem Foto-Blog über das Essen in ihrer Schulkantine die Behörden. Nachdem die Bezirksregierung von Argyll and Bute der neunjährigen Martha Payne angesichts der Berichterstattung über ihre inzwischen in aller Welt bekannte Internetseite am Donnerstag untersagt hatte, weiter Fotos ihres Mittagessens zu veröffentlichen, musste sie das Verbot am Freitag wieder zurücknehmen. Im Internet hatte die Bezirksregierung mit ihrem Verbot einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

