Dublin (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich besorgt über die wirtschaftliche Entwicklung Irlands geäußert. Obwohl die Reformen weiterhin "entschlossen" und im erwarteten Zeitrahmen umgesetzt würden, bleibe das Wachstum niedrig und die Arbeitslosigkeit hoch, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht, der noch vor der Zustimmung der Iren zum Fiskalpakt Ende Mai verfasst worden war. Ein Grund dafür seien neue Turbulenzen in der Eurozone.

