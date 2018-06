Ilsede (dpa) - Ein Vater in Niedersachsen soll seine vier Kinder getötet haben. Die Leichen eines 12-jährigen Mädchens und von drei Jungen im Alter von 5 bis 9 Jahren seien in Ilsede von der Polizei entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim mit. Der 36-Jährige habe versucht, sich das Leben zu nehmen und liege nicht vernehmungsfähig in einer Klinik. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes in vier Fällen ermittelt. Die Ehefrau, die sich auf einer Reise aufhält, habe eine SMS von ihrem Mann erhalten, in der er die Tat ankündigte. Sie kontaktierte Verwandte, die die Polizei riefen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.