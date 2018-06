Le Mans (Frankreich) (SID) - Die Audi-Piloten Marcel Fässler, André Lotterer und Benoît Tréluyer starten bei den 24 Stunden von Le Mans wie schon bei ihrem Sieg im Vorjahr von der Pole Position. Der 31 Jahre alte Duisburger Lotterer unterbot im Qualifying am Donnerstagabend in seinem Audi R18 e-tron quattro in 3:23,787 Minuten seine Bestzeit aus dem Vorjahr um fast zwei Sekunden und stellte damit bei der 80. Auflage des Langstrecken-Klassikers zum ersten Mal ein Auto mit einem Hybridantrieb auf den ersten Startplatz. 2011 hatte Lotterer gemeinsam mit dem Schweizer Fässler und dem Franzosen Tréluyer seinen ersten Le-Mans-Sieg gefeiert.

Die erste Startreihe für das Rennen am Samstag (15.00 Uhr/Eurosport) komplettieren die Franzosen Roman Dumas und Loïc Duval sowie der Spanier Marc Gené in einem Audi R18 ultra, dem konventionell angetriebenen "Zwilling" des e-tron quattro. Duval, momentan Führender in der Langstrecken-WM, fehlten lediglich 0,291 Sekunden zu Lotterers Bestzeit.

"Die Pole in Le Mans zu holen, ist ein cooles Gefühl. Natürlich kann im Rennen viel passieren, aber unsere Leistung zeigt schon, dass wir mit unserem R18 e-tron quattro ein starkes Auto haben", sagte Lotterer: "Das Auto fuhr wie auf Schienen, einfach unglaublich."

Die beiden anderen Audi-Teams mussten sich dagegen hinter dem schärfstem Konkurrenten Toyota einreihen. Le-Mans-Rekordsieger Tom Kristensen (Dänemark) geht mit Rinaldo Capello (Italien) und Allan McNish (Großbritannien) im zweiten e-tron quattro hinter dem besten Toyota-Trio mit den ehemaligen Formel-1-Piloten Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Stéphane Sarrazin von Rang vier ins Rennen. Marco Bonanomi (Italien), Oliver Jarvis (Großbritannien) und DTM-Pilot Mike Rockenfeller (Neuwied) kamen im zweiten R18 ultra auf Rang sechs hinter dem zweiten Toyota mit den früheren Formel-1-Piloten Alexander Wurz (Österreich) und Kazuki Nakajima (Japan) sowie Nicolas Lapierre (Frankreich).

"Natürlich sind wir stolz, als erster Automobilhersteller in Le Mans die Pole-Position mit einem Hybrid-Fahrzeug geholt und dabei die beiden Toyota-Hybrid hinter uns gelassen zu haben. Aber das ist nur ein ganz kleiner Schritt. Die wesentlich größere Aufgabe steht uns noch bevor - das Rennen", sagte Audi-Sportchef Wolfgang Ullrich.

Toyota setzt bei seiner Rückkehr nach Le Mans ebenfalls auf einen Hybridrenner, der anders als bei Audi aber nicht mit einem Dieselmotor, sondern einem Benziner arbeitet. Der ehemalige Formel-1-Pilot Nick Heidfeld (Mönchengladbach) steht mit Nicolas Prost (Frankreich) und Neel Jani (Schweiz) in einem Lola-Toyota des Schweizer Rebellion-Teams auf Startposition acht.