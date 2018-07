Podolski: 100 Länderspiele «ein Traum» - Ziel heißt EM-Titel

Danzig (dpa) - Lukas Podolski sieht mit großen Emotionen seinem 100. Länderspiel entgegen. «Ich habe immer gesagt: Hundert ist ein Ziel, eine Marke, ein Traum», sagte der Fußball-Nationalspieler vor dem letzten EM-Gruppenspiel an diesem Sonntag in Lwiw gegen Dänemark. Ein noch größeres Ziel sei es jedoch, im Finale am 1. Juli in Kiew sein 103. Länderspiel zu bestreiten, mit dem er mit Franz Beckenbauer gleichziehen könnte. «Uns fehlt eigentlich nur noch ein Titel», sagte der 27-Jährige, der bislang zweimal WM-Dritter und einmal EM-Zweiter geworden ist.

«Brauchen ein kleines Wunder»: Dänen haben großen Respekt

Kolberg (dpa) - Deutschlands letzter Gruppengegner Dänemark geht mit großem Respekt in die EM-Partie am Sonntagabend in Lwiw. «Wir haben immer noch genug Selbstvertrauen und glauben an unsere Chance. Aber das Spiel gegen Deutschland wird sehr schwierig. Wenn wir in dieser Gruppe weiterkommen wollen, brauchen wir schon ein kleines Wunder», sagte der frühere Schalke-Profi Christian Poulsen am Freitag im Fußball-EM-Quartier der Dänen im polnischen Kolberg.

Löws Balljungen-Spaß - TV-Bilder sorgen für Ärger

Charkow (dpa) - Die TV-Bilder des scherzenden Bundestrainers Joachim Löw mit einem Balljungen sorgen für Ärger. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) schnitt die Szene in der 22. Minute in die Live-Übertragung der EM-Partie gegen die Niederlande (2:1), obwohl sie sich bereits vor dem Match abgespielt hatte. Auf den Bildern sieht man Löw, wie er in Lausbubenmanier einem Jungen den Ball aus dem Arm schlägt. Das ZDF wies den Vorwurf der Bilder-Manipulation zurück. Der Regisseur des Weltbildes habe die Szene in die Live-Übertragung eingespielt. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte ZDF und UEFA auf, «die Manipulation der Fernsehbilder» umgehend aufzuklären.

Magath: Es gibt kein Angebot für Mandzukic

Wolfsburg (dpa) - Für den wohl wechselwilligen Wolfsburger Stürmer Mario Mandzukic gibt es bisher noch kein Kaufangebot. «Nein, es hat sich noch niemand offiziell wegen Mario gemeldet», sagte VfL-Geschäftsführer Felix Magath der Nachrichtenagentur dpa am Freitag. «Das ist für mich auch solange kein Thema, wie keiner nachfragt», erklärte Magath. «Er hat einen Vertrag bei uns, und ich erwarte ihn drei Wochen nach dem Ausscheiden der kroatischen Mannschaft bei unserem Training.» Der Stürmer hat bei der EM bisher dreimal getroffen.

Wegen Unterhose: UEFA eröffnet Verfahren gegen Bendtner

Warschau (dpa) - Wegen einer Aufschrift auf der Unterhose hat die UEFA ein Disziplinarverfahren gegen Stürmerstar Nicklas Bendtner vom letzten deutschen EM-Gruppengegner Dänemark eingeleitet. Der 24-Jährige hatte am Mittwoch nach seinem Tor zum 2:2-Ausgleich gegen Portugal (2:3) beim Jubeln sein Trikot hochgezogen und damit den Bund seiner Unterhose entblößt. Sichtbar wurde der Schriftzug einer irischen Wettfirma, die einem Freund von ihm gehört.

Angst vor neuen Krawallen bei Gruppenfinale Russland - Griechenland

Warschau (dpa) - In Warschau geht die Sorge vor einem neuen Problemspiel um. Die polnische Hauptstadt befürchtet vor dem Gruppenfinale zwischen Russland und Griechenland am Samstag (20.45 Uhr/ZDFinfo) erneut Ausschreitungen durch gewaltbereite Fußball-Fans. Einige der 20 000 erwarteten russischen Anhänger sollen nicht nur friedliche Absichten haben: «Mehrere hundert harte Jungs» seien auf dem Weg, berichtete die Moskauer Zeitung «Kommersant».

Kaymer mit mäßigem Start bei US Open - Woods Zweiter

San Francisco (dpa) - Martin Kaymer hat einen durchwachsenen Start bei den US Open hingelegt. Der Golf-Profi aus Mettmann benötigte am Donnerstag (Ortszeit) im Olympic Club von San Francisco 74 Schläge. Kaymer reihte sich damit auf dem geteilten 52. Rang ein. Noch vier Schläge mehr benötigte Alex Cejka (125. Platz) auf dem Par-70-Kurs und muss damit um die Qualifikation für die beiden Schlussrunden bangen. An der Spitze stahl hingegen Michael Thompson den Superstars die Show und verwies auch den ehemaligen Weltranglistenersten Tiger Woods auf den zweiten Rang.

Trainersuche beendet: Jahn Regensburg holt Oscar Corrochano

Regensburg (dpa) - Oscar Corrochano wird neuer Trainer beim Fußball-Zweitligaaufsteiger Jahn Regensburg. Der 35-Jährige unterschrieb bei den Oberpfälzern einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge von Markus Weinzierl an. Der Deutsch-Spanier Corrochano kommt von Eintracht Frankfurt, wo er die Regionalliga-Mannschaft betreute. Weinzierl war zum Bundesligisten FC Augsburg gewechselt.

Michael Laudrup neuer Trainer von Swansea City

Berlin (dpa) - Der frühere dänische Fußball-Nationalspieler Michael Laudrup ist neuer Trainer des englischen Premier-League-Clubs Swansea City. Laudrup unterschrieb an seinem 48. Geburtstag einen Zweijahresvertrag, wie der Verein am Freitag mitteilte. Er trat die Nachfolge von Brendan Rodgers an, der den Verein Richtung FC Liverpool verlassen hatte.

Säbelfechter Limbach verpasst EM-Medaille

Legnano (dpa) - Säbelfechter Nicolas Limbach aus Dormagen hat bei den Europameisterschaften in Italien eine Medaille verpasst. Am ersten Tag der EM von Legnano verlor die Nummer eins der Weltrangliste im Viertelfinale gegen den französischen Vorjahreszweiten Bolade Apithy mit 13:15. Limbachs Dormagener Mitstreiter Max Hartung als Elfter, Benedikt Wagner als 19. und EM-Neuling Matyas Szabo als 39. schieden am Freitag vorzeitig aus.

Siebte Pole für Audi in Le Mans seit 2000 - Heidfeld-Team Achter

Le Mans (dpa) - Titelverteidiger André Lotterer hat Audi die erneute Pole Position für die legendären 24 Stunden von Le Mans beschert. Der Duisburger erzielte am Donnerstagabend im neuen Diesel-Hybridwagen die Bestzeit in der Qualifikation. Die erste Startreihe für den Ingolstädter Autobauer für die 80. Auflage an diesem Samstag und Sonntag machte der Franzose Loïc Duval perfekt.

100:96-Auswärtssieg - Miami gleicht im NBA-Finale aus

Oklahoma City (dpa) - Die Miami Heat haben in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sich der Vizemeister bei den Oklahoma City Thunder mit 100:96 durch und konnte somit in der Gesamtwertung zum 1:1 in der Serie Best of seven ausgleichen. Beste Werfer der Teams waren Miamis LeBron James und Oklahomas Kevin Durant, die jeweils 32 Punkte erzielten.

Spanien holt ersten EM-Sieg - Irland verpasst Viertelfinale

Danzig (dpa) - Titelverteidiger Spanien hat bei der Fußball-EM seinen ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque gewann am Donnerstagabend mit 4:0 (1:0) gegen Irland. Vor 39 150 Zuschauern in Danzig waren Fernando Torres (4. Minute/70.), David Silva (49.) und Cesc Fàbregas (83.) erfolgreich. Die Iberer haben nun in der Gruppe C wie auch Kroatien vier Zähler. Danach folgen Italien (2) und die punktlosen Iren, die damit keine Chance mehr auf das Viertelfinale haben. In den letzten Gruppenspielen am Montag trifft Spanien auf Kroatien, Italien misst sich mit Irland.

Mandzukic trifft erneut: Kroatien 1:1 gegen Italien

Posen (dpa) - Bundesliga-Profi Mario Mandzukic hat Kroatien mit seinem dritten Tor bei der Fußball-Europameisterschaft zu einem 1:1 (0:1) gegen Italien geschossen. Der Wolfsburger erzielte am Donnerstag in Posen in der 72. Minute das Tor zum Ausgleich. Italien war durch einen Freistoß-Treffer von Andrea Pirlo (39.) vor 37 096 Zuschauern in Führung gegangen. Nach dem zweiten Spieltag der Gruppe C rangieren die Kroaten mit vier Punkten vor den Italienern. Der Weltmeister von 2006 muss mit nur zwei Punkten um den Einzug ins Viertelfinale bangen.

Erste Haftstrafen für Hooligans nach EM-Ausschreitungen

Warschau (dpa) - Sieben Hooligans sind am Donnerstag nach den Ausschreitungen vor der EM-Begegnung zwischen Polen und Russland zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Urteile ergingen gegen zwei Russen, zwei Spanier und drei Polen. Ein russischer Angeklagter wurde frei gesprochen, berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP. Insgesamt wurden seit Mittwoch bereits 30 Urteile gefällt, mehr als 100 Verfahren stehen an.

45 000 Fans beim Public Viewing auf dem Friedensplatz in Charkow

Charkow (dpa) - Fast unglaubliche 45 000 Fußball-Fans haben am Mittwochabend auf dem Friedensplatz in Charkow den 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande miterlebt. Insgesamt 60 000 Besucher seien den ganzen Tag über auf dem neuntgrößten Platz der Welt gezählt worden, berichtete am Donnerstag der Chef der Fan-Meile im ukrainischen EM-Spielort, Sergej Litwinow.

Wurfgegenstände: DFB muss 10 000 Euro Strafe zahlen

Warschau (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund muss wegen des Fehlverhaltens einiger Fans im EM-Auftaktspiel gegen Portugal eine Geldstrafe in Höhe von 10 000 Euro zahlen. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Donnerstag mit. Deutsche Fans hatten beim 1:0-Sieg gegen Portugal am Samstag in Lwiw Gegenstände auf den Platz geworfen. Der portugiesische Verband wurde vom Disziplinar- und Kontrollausschuss des europäischen Dachverbandes zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo hatte den Anstoß zur zweiten Halbzeit verzögert.

Hodgsons Plan gegen Schweden: Offensiv zum Sieg

Kiew (dpa) - Englands Coach Roy Hodgson hat für das zweite EM-Spiel gegen Schweden einen offensiveren Auftritt seines Teams als beim 1:1 zum Auftakt gegen Frankreich angekündigt. Er hoffe, dass sein Team gegen Schweden mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte haben werde, sagte Hodgson einen Tag vor dem Spiel am Freitag in Kiew (20.45 Uhr/ARD). Im ersten Spiel gegen Frankreich hatte England sehr defensiv und teilweise unansehnlich gespielt.

Blochin: Kein Kommentar zu EM-Boykott - Lob für Schewtschenko

Donezk (dpa) - Ukraines Fußball-Nationaltrainer Oleg Blochin hat jeden Kommentar zum EM-Boykott der französischen Regierung verweigert. Er sei auf keinem politischen Treffen, sondern auf der Pressekonferenz, sagte der Coach vor dem Gruppenspiel gegen Frankreich am Freitag (18.00 Uhr/ZDF) in Donezk. Neben Frankreichs Präsident François Hollande hatte auch das gesamte Kabinett angekündigt, aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen nicht zu den Spielen in der früheren Sowjetrepublik reisen zu wollen.