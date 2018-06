Bern (AFP) Nach einem Schwächeanfall bei einer Pressekonferenz in der Schweiz will die birmanische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ihre Europa-Reise wie geplant fortsetzen. "Das Programm ändert sich nicht", sagte ein Mitglied ihrer Delegation am Freitag in Bern. Die 66-Jährige fühle sich besser, habe allerdings noch "leichte Kopfschmerzen".

