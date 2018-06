Lorient/Frankreich (SID) - Der Kieler Michael Müller ist mit seiner "Puma"-Crew nach der achten und vorletzten Etappe beim rund um die Welt führenden Ocean Race auf Rang zwei der Gesamtwertung hinter der "Groupama" vorgerückt. Die französische Yacht wurde in ihrem Heimathaften Lorient Etappensieger. Die letzte Wettfahrt wird am 1. Juli gestartet und soll am 7. Juli mit einem Hafenrennen im irischen Galway enden.