Saarbrücken (SID) - EM-Rekordgewinner Timo Boll hat mit dem deutschen Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf in der Champions League nach seinem Vorrunden-Aus im vergangenen Jahr ein Déjà-vu-Erlebnis. Die Rheinländer treffen in der Gruppenphase wie in der Vorsaison auf SVS Niederösterreich und den polnischen Topklub Bogoria Grodzisk. Das ergab die Auslosung der vier Vorrundengruppen am Freitag in Saarbrücken. Die beiden jeweils besten Mannschaften aus den Dreier-Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Pokalsieger und Vizemeister 1. FC Saarbrücken muss sich mit Titelverteidiger Fakel Orenburg um den deutschen Weltklassespieler Dimitrij Ovtcharov und mit dem französischen Team GV Hennebont auseinandersetzen. Die TTF Ochsenhausen spielen gegen Chartres ASTT (Frankreich) und El Nino Prag um einen Platz in der Runde der besten Acht. Champions-League-Neuling Werder Bremen fordert UMMC Jekaterinenburg (Russland) und AS Pontoise Cergy (Frankreich) heraus.