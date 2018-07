Köln (SID) - (SID) - Schwergewichtsboxer Manuel Charr will womöglich Ex-Champion Mike Tyson als Trainer verpflichten, doch der anvisierte Titelkampf gegen WBC-Weltmeister Witali Klitschko ist entgegen eigenen Ankündigungen noch nicht perfekt. "Wir sind in Vertragsverhandlungen, aber in einigen Dingen noch ein ganzes Stück voneinander entfernt", sagte Klitschkos Manager Bernd Bönte am Freitag dem SID.

Manuel Charr sei nur "einer von vier möglichen Kandidaten", so Bönte, der zu den Rahmenbedingungen des anstehenden Fights folgendes erklärte: "Er findet am 1. oder 8. September statt. Und das definitiv in Europa." Bönte rechnet damit, dass ein Kampfvertrag spätestens "in der nächsten Woche" unterschrieben wird.

Der 27 Jahre alte Manuel Charr ist derzeit die Nummer sieben im Ranking des Weltverbandes World Boxing Council. Weitere potenzielle Gegner für den womöglich letzten Karriere-Kampf des 40 Jahre alten Witali Klitschko sind der Kanadier Bermane Stiverne (Nr. 3) und der Pole Mariusz Wach (Nr. 4).

Ende Oktober tritt Klitschko mit der Oppositionspartei Ukrainische Demokratische Allianz (Udar) bei den Parlamentswahlen an und strebt zudem das Bürgermeisteramt in Kiew an. Für den Fall der Wahl in ein politisches Amt hat Witali Klitschko das Ende seiner sportlichen Karriere angekündigt.

Manuel Charr dagegen hat sich im Ring noch viel vorgenommen. Seine bislang 21 Profikämpfe hat der 27-Jährige aus Gelsenkirchen gewonnen (11 K.o.). In der Trainerfrage hat Charr folgenden Plan. "Mein Trainer steht noch nicht fest. Ich verhandele mit Ulli Wegner und mit Mike Tyson!", sagte er dem Kölner Express. "Am Wochenende weiß ich, welche Bedingungen Tyson stellt", fuhr er fort, "vielleicht macht er es ja ehrenamtlich."