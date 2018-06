Mexiko-Stadt (dpa) - Im Westpazifik hat sich der Tropensturm «Carlotta» gebildet. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami wird er sich vermutlich zu einem Hurrican steigern. «Carlotta» soll noch heute oder morgen die Küste im Bereich des mexikanischen Bundesstaaten Oaxaca und Guerrero erreichen. Die Behörden verhängten dort Hurrikan-Alarm. In seinem Zentrum erreichte der Wirbelsturm, der sich südlich der mittelamerikanischen Staaten Nicaragua und Guatemala durch die offene See nach Nordwesten bewegt, Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde.

