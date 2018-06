Belgrad (SID) - Basketball-Bundestrainer Svetislav Pesic hat in seiner Heimat Serbien mit Roter Stern Belgrad den Gewinn der Meisterschaft verpasst. Im Finale der Liga KLS musste sich das Team des 62 Jahre alten Erfolgstrainers Lokalrivale Partizan Belgrad im vierten Spiel zu Hause 82:86 geschlagen geben und zog in der Best-of-five-Serie mit 1:3 den Kürzeren. Partizan holte den Titel bereits zum elften Mal in Folge, Roter Stern war zuletzt 1998 Meister.

Pesic betreut Roter Stern Belgrad und die deutsche Nationalmannschaft derzeit in Doppelfunktion. Ab dem kommenden Jahr soll sich der erfahrene Trainer dann ausschließlich auf die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) konzentrieren. Mit dem DBB-Team hatte Pesic 1993 zum Ende seiner ersten Amtszeit den EM-Titel geholt.