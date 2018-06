Niagara Falls (dpa) - Jubel an den Niagarafällen: Der 33-jährige Hochseilartist Nik Wallenda hat als erster Mensch die mächtigen Wasserfälle an ihrer gefährlichsten Stelle überquert. Hunderttausende Zuschauer vor Ort klatschten und jubelten, als er kurz vor dem Ziel auf dem Seil niederkniete, einen Arm triumphierend in die Höhe hielt und Handküsse verteilte. Statt der geplanten 45 brauchte er nur 25 Minuten für die 550 Meter lange Strecke. Der historische Drahtseilakt wurde auch in Millionen Haushalte in Nordamerika übertragen.

