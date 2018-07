Ilsede/Salzgitter (AFP) Die vier jungen Opfer des Familiendramas im niedersächsischen Ilsede sind ersten Obduktionen zufolge an Stichverletzungen gestorben. Es sei davon auszugehen, dass die Kinder von ihrem Vater erstochen worden seien, teilte die Polizei in Salzgitter am Samstag mit. Dies sei das vorläufige Obduktionsergebnis, weitergehende Untersuchungen würden folgen. Der mutmaßliche Täter, der Vater der fünf bis zwölf Jahre alten Kinder, schwebe nach wie vor in Lebensgefahr, liege im Koma und sei nicht vernehmungsfähig.

