Lissabon/Rom (AFP) Nur wenige tausend Portugiesen haben sich am Samstag in Lissabon an einer Protestkundgebung gegen die Sparpolitik ihrer Mitte-Rechts-Regierung beteiligt. Zu den Protesten hatte der portugiesische Gewerkschaftsbund CGTP aufgerufen. Er hatte eigentlich mit mehr Teilnehmern gerechnet als bei der Kundgebung in Porto im Norden des Landes, bei der am vergangenen Wochenende 30.000 Menschen auf die Straße gegangen waren.

