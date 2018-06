Berlin (dpa) - ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn wehren sich gegen die heftige Kritik an der EM-Berichterstattung des Senders. Es gebe Vertreter in den Medien, die Häme und Respektlosigkeit mit sachlicher Auseinandersetzung verwechselten, sagte Müller-Hohenstein der «Bild am Sonntag». Der frühere Fußball-Nationaltorwart Kahn meinte, er verstehe die Diskussionen nicht. Das ZDF hatte harsche Kritik anderer Medien an seinen Übertragungen von der Ostsee-Insel Usedom zurückgewiesen. Unter anderem wurden den Moderatoren fachliche Fehler vorgeworfen.

