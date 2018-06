London (AFP) Prinz Charles ist in die höchsten Ränge der britischen Armee aufgestiegen. Die Queen ernannte ihren ältesten Sohn am Freitag zum Feldmarschall, Flottenadmiral und Marschall der Royal Air Force. Der 63-jährige Kronprinz Charles diente in den 1970er Jahren in der britischen Marine und in der Luftwaffe. Nur zwei weitere Mitglieder des Königshauses sind ebenfalls Fünf-Sterne-Offiziere: Der Ehemann von Königin Elizabeth II., Prinz Philip, der der Rang ebenfalls in allen drei Waffengattungen innehat, und Prinz Edward, der Duke of Kent, der Feldmarschall ist.

