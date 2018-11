New Delhi (AFP) Bei einem Busunfall in Indien sind am Samstag mindestens 32 Menschen getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur PTI berichtete, stürzte der Bus mit Pilgern, die von dem beliebten Shirdi Saibaba Tempel im westindischen Bundesstaat Maharashtra zurückkehrten, von eine Brücke in einen Fluss. Nach Polizeiangaben war es schwierig, die Überlebenden sowie die Leichen der Toten aus dem Wasser zu bergen. Indien hat weltweit die höchste Opferzahl bei Verkehrsunfällen. Nach Angaben der indischen Behörden starben im Jahr 2010 täglich 366 Menschen auf Indiens Straßen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.