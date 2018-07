Dubai (AFP) Die Extremistengruppe Islamischer Staat Irak, in dem mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Gruppen zusammengeschlossen sind, hat sich zu der blutigen Anschlagsserie auf schiitische Pilger bekannt. Die Gruppe bezeichnete in einer im Internet veröffentlichten Erklärung die Gewalttaten als "gesegnete Invasion", wie das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierten US-Unternehmen SITE am Samstag berichtete. Sie hätten der Sicherheitsstrategie der Regierung einen "schweren Schlag" versetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.