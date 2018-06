Islamabad (dpa) - Bei einem Bombenanschlag auf einem Basar in Pakistan sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 Menschen seien zudem verletzt worden, sagte ein Sprecher des privaten Rettungsdienstes Edhi. Die Explosion habe sich in dem Ort Landi Kotal nahe der Grenze zu Afghanistan ereignet. Diese Region gilt als Brutstätte für militante Taliban-Kämpfer. Unter den Verletzten seien auch Sicherheitsleute, hieß es. Die Bombe soll in einem Kleintransporter versteckt gewesen sein.

