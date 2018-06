Ilsede (dpa) - Die vier bei Peine getöteten Kinder sind nach ersten Obduktionsergebnissen an schweren Schnittverletzungen gestorben. Tatwaffe sei ein Messer gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Obduktionsergebnisse sollen in den nächsten Tagen vorliegen. So soll etwa geklärt werden, ob die Kinder betäubt waren. Der tatverdächtige Vater schwebt nach einem Selbstmordversuch weiter in Lebensgefahr und konnte noch nicht vernommen werden.

