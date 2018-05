Köln (SID) - Der Leverkusener Stabhochspringer Danny Ecker beendet elf Jahre nach der Steigerung auf 6,00 m seine Karriere. Diesen Schritt kündigte der 34-Jährige an, als er wegen einer Verletzung am Beuger den Verzicht auf den DM-Start am Wochenende in Bochum-Wattenscheid bekanntgab. Danny Ecker, dessen Mutter Heide Rosendahl vor 40 Jahren in München Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und über 4x100 m gewesen war, will seinen letzten Wettkampf vielleicht am 25. August in Leverkusen bestreiten.