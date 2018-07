New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat am Freitag erneut keine Unterstützung für die Entsendung einer Interventionstruppe nach Mali geäußert. Mehrere Mitglieder hätten Bedenken zu den Plänen der Afrikanischen Union (AU) und der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) zur Entsendung von Truppen, sagte UN-Diplomaten nach der Sitzung. Das UN-Gremium hatte sich bereits am Mittwoch zurückhaltend zu den Plänen geäußert.

