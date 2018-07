Silverstone (dpa) - Stefan Bradl ist beim Training zum Motorrad-WM-Lauf von Großbritannien in Silverstone schon in der Aufwärmrunde gestürzt. Dabei zog sich der Fahrer aus Zahlingen eine Verletzung am Ringfinger zu.

«Kalte Reifen und kurz weg vom Gas, da ist das Hinterrad ausgebrochen. Der Ringfinger war unter dem Lenker und daher ziemlich demoliert. Das Qualifying sollte aber machbar sein», sagte Bradl beim TV-Sender Sport1.

Bevor der LCR-Hondapilot im Qualifying der Königsklasse MotoGP an den Start ging, kam er auf nasser Piste auf Platz sechs und im zweiten Durchgang auf trockener Fahrbahn auf Rang fünf. Das Rennen wird am Sonntagnachmittag gestartet.