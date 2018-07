Silverstone (SID) - MotoGP-Pilot Stefan Bradl ist beim Qualifying zum britischen Grand Prix in die Top Ten gefahren. In Silverstone belegte der 22-Jährige aus Zahling mit seiner Honda den neunten Platz und steht damit am Sonntag (14.00 Uhr/Sport1) in der Startaufstellung direkt neben dem neunmaligen Weltmeister Valentino Rossi. Der Ducati-Pilot aus Italien belegte Rang zehn.

"Ich war überhaupt nicht zufrieden mit dem Qualifying", sagte Bradl, der gehandicapt in den Kampf gegen die Uhr gehen musste. Der Moto2-Weltmeister war am Vormittag im dritten freien Training gestürzt und hatte sich an der linken Hand verletzt. "Es war ein dummer Crash, das hätte nicht sein müssen. Ich habe mir den Ringfinger abgeschliffen", so Bradl. Mit größeren Problemen im Rennen rechnet der MotoGP-Neuling aber nicht: "Von den Schmerzen her geht's."

Die Pole Position in der Königsklasse holte sich überraschend Bradls spanischer Markenkollege Alvaro Bautista vor dem Amerikaner Ben Spies (Yamaha). Weltmeister Casey Stoner (Australien/Honda) wurde Dritter, WM-Spitzenreiter Jorge Lorenzo (Spanien/Yamaha) direkt dahinter Vierter.

In der Moto3-Klasse kam WM-Spitzenreiter Sandro Cortese (Berkheim/KTM) beim Qualifying zum sechsten WM-Lauf auf den vierten Platz. Der 22-Jährige war dabei fast eine Sekunde langsamer als sein ärgster Konkurrent Maverick Viñales (FTR). Der Spanier, der in der Gesamtwertung sieben Punkte hinter Cortese liegt, holte sich überlegen die Tagesbestzeit.

Jonas Folger (Schwindegg/Ioda) belegte den 19. Platz und darf sich beim Rennen im "Home of British Motorsport" Hoffnungen auf WM-Punkte machen. Toni Finsterbusch aus Krostitz (Honda/27.) und Marcel Schrötter aus Vilgertshofen (Mahindra/35.) haben deutlich schlechtere Aussichten.

Max Neukirchner (Stollberg/Kalex) holte in der Moto2 den 16 Rang. Der Stollberger landete in der Schlussphase des Qualifyings im Kiesbett, konnte aber weiterfahren. Den ersten Startplatz sicherte sich der Spanier Pol Espargaró (Kalex).