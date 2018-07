Frankreich nach 2:0 gegen Ukraine auf Viertelfinal-Kurs =

Donezk (dpa) - Frankreich hat mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen Co-Gastgeber Ukraine Kurs auf das EM-Viertelfinale genommen. Jeremy Menez (53. Minute) und Yohan Cabaye (56.) sorgten mit ihren Treffern am Freitagabend vor 49 000 Zuschauern in Donezk für den verdienten Sieg der Franzosen. Das Team von Nationaltrainer Laurent Blanc hat nun vier Punkte auf dem Konto und beste Aussichten aufs Weiterkommen. Wegen heftigen Gewitterregens war die Partie in der Donbass-Arena gleich nach Beginn für 57 Minuten unterbrochen worden.

England mit 3:2-Sieg gegen Schweden =

Kiew (dpa) - England steht vor dem Einzug ins EM-Viertelfinale, Schweden ist dagegen als zweite Mannschaft nach Irland ausgeschieden. In einer dramatischen Partie bezwang das Team von Roy Hodgson am Freitagabend in Kiew Schweden mit 3:2 (1:0) und benötigt im letzten Vorrundenspiel der Gruppe D am Dienstag gegen Gastgeber Ukraine nur noch ein Remis zum Weiterkommen. Vor 63 000 Zuschauern trafen der Liverpooler Andy Carroll (23.), Theo Walcott (64.) und Danny Welbeck (78.) für den Favoriten. Die Skandinavier hatten nach einem Eigentor des Engländers Glen Johnson (49.) und einem Treffer von Olof Mellberg (59.) zwischendurch sogar mit 2:1 geführt.

Podolski: 100 Länderspiele «ein Traum» - Ziel heißt EM-Titel

Danzig (dpa) - Lukas Podolski sieht mit großen Emotionen seinem 100. Länderspiel entgegen. «Ich habe immer gesagt: Hundert ist ein Ziel, eine Marke, ein Traum», sagte der Fußball-Nationalspieler vor dem letzten EM-Gruppenspiel an diesem Sonntag in Lwiw gegen Dänemark. Ein noch größeres Ziel sei es jedoch, im Finale am 1. Juli in Kiew sein 103. Länderspiel zu bestreiten, mit dem er mit Franz Beckenbauer gleichziehen könnte. «Uns fehlt eigentlich nur noch ein Titel», sagte der 27-Jährige, der bislang zweimal WM-Dritter und einmal EM-Zweiter geworden ist.

«Brauchen ein kleines Wunder»: Dänen haben großen Respekt =

Kolberg (dpa) - Deutschlands letzter Gruppengegner Dänemark geht mit großem Respekt in die EM-Partie am Sonntagabend in Lwiw. «Wir haben immer noch genug Selbstvertrauen und glauben an unsere Chance. Aber das Spiel gegen Deutschland wird sehr schwierig. Wenn wir in dieser Gruppe weiterkommen wollen, brauchen wir schon ein kleines Wunder», sagte der frühere Schalke-Profi Christian Poulsen am Freitag im Fußball-EM-Quartier der Dänen im polnischen Kolberg.

Löws Balljungen-Spaß - TV-Bilder sorgen für Ärger

Charkow (dpa) - Die TV-Bilder des scherzenden Bundestrainers Joachim Löw mit einem Balljungen sorgen für Ärger. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) schnitt die Szene in der 22. Minute in die Live-Übertragung der EM-Partie gegen die Niederlande (2:1), obwohl sie sich bereits vor dem Match abgespielt hatte. Auf den Bildern sieht man Löw, wie er in Lausbubenmanier einem Jungen den Ball aus dem Arm schlägt. Das ZDF wies den Vorwurf der Bilder-Manipulation zurück. Der Regisseur des Weltbildes habe die Szene in die Live-Übertragung eingespielt. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte ZDF und UEFA auf, «die Manipulation der Fernsehbilder» umgehend aufzuklären.

Tschechen-Star Rosicky fehlte im Abschlusstraining =

Breslau (dpa) - Die Tschechen bangen vor dem entscheidenden EM-Gruppenspiel um den Viertelfinaleinzug gegen Gastgeber Polen weiter um ihren angeschlagenen Star Tomas Rosicky. Der Spielmacher vom FC Arsenal nahm wegen seiner anhaltenden Beschwerden an der Achillessehne nicht am Abschlusstraining am Freitag in Breslau teil. Nach einem leichten individuellen Training am Samstagmorgen soll sich Rosickys Einsatz erst kurzfristig entscheiden.

Magath: Es gibt kein Angebot für Mandzukic =

Wolfsburg (dpa) - Für den wohl wechselwilligen Wolfsburger Stürmer Mario Mandzukic gibt es bisher noch kein Kaufangebot. «Nein, es hat sich noch niemand offiziell wegen Mario gemeldet», sagte VfL-Geschäftsführer Felix Magath der Nachrichtenagentur dpa am Freitag. «Das ist für mich auch solange kein Thema, wie keiner nachfragt», erklärte Magath. «Er hat einen Vertrag bei uns, und ich erwarte ihn drei Wochen nach dem Ausscheiden der kroatischen Mannschaft bei unserem Training.» Der Stürmer hat bei der EM bisher dreimal getroffen.

Wegen Unterhose: UEFA eröffnet Verfahren gegen Bendtner =

Warschau (dpa) - Wegen einer Aufschrift auf der Unterhose hat die UEFA ein Disziplinarverfahren gegen Stürmerstar Nicklas Bendtner vom letzten deutschen EM-Gruppengegner Dänemark eingeleitet. Der 24-Jährige hatte am Mittwoch nach seinem Tor zum 2:2-Ausgleich gegen Portugal (2:3) beim Jubeln sein Trikot hochgezogen und damit den Bund seiner Unterhose entblößt. Sichtbar wurde der Schriftzug einer irischen Wettfirma, die einem Freund von ihm gehört.

Angst vor neuen Krawallen bei Gruppenfinale Russland - Griechenland

Warschau (dpa) - In Warschau geht die Sorge vor einem neuen Problemspiel um. Die polnische Hauptstadt befürchtet vor dem Gruppenfinale zwischen Russland und Griechenland am Samstag (20.45 Uhr/ZDFinfo) erneut Ausschreitungen durch gewaltbereite Fußball-Fans. Einige der 20 000 erwarteten russischen Anhänger sollen nicht nur friedliche Absichten haben: «Mehrere hundert harte Jungs» seien auf dem Weg, berichtete die Moskauer Zeitung «Kommersant».