Oslo (AFP) Mehr als zwei Jahrzehnte nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an hat Birmas Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi in Oslo ihre Dankesrede gehalten. Ihre Auszeichnung mit dem Preis 1991 habe "eine Tür in meinem Herzen" geöffnet und sie zur Fortführung ihres Kampfes für Demokratie ermutigt, sagte die 66-Jährige am Samstag vor der Nobel-Stiftung. Mit der Vergabe des Preises habe das Komitee anerkannt, dass die "Isolierten und Unterdrückten in Birma auch Teil der Welt sind".

