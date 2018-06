Rom (SID) - (SID) - Jonathan Erdmann und Kay Matysik haben auf der World Tour der Beachvolleyballer in Rom die Runde der letzten Acht erreicht. Die an Nummer acht gesetzten Berliner kämpften in einer spannenden und kräftezehrenden Begegnung ihre norwegischen Kontrahenten Tarjei Skarlund/Martin Spinnangr (Nr. 22) nach 62 Minuten mit 2:1 (22:20, 18:21, 16:14) nieder. Im Viertelfinale trafen sie am frühen Samstagabend auf die topgesetzten Weltmeister Alison Cerutti/Emanuel Rego aus Brasilien.

Das zweite deutsche Herren-Duo Sebastian Dollinger und Stefan Windscheif (Nr. 15) war zuvor bereits gescheitert. Die Hamburger unterlagen im Achtelfinale den zehn Plätze bessere gelisteten US-Amerikaner Jacob Gibb/Sean Rosenthal nach 38 Minuten deutlich 0:2 (15:21, 14.21).

Im parallel stattfindenden Frauen-Wettbewerb spielten zwei deutsche Teams am Samstagnachmittag bereits um den Einzug in die Vorschlussrunde. Die Olympia-Starterinnen Sara Goller/Laura Ludwig (Berlin/Nr. 10) trafen auf Doris und Stefanie Schwaiger (Nr. 15) aus Österreich, Karla Borger und Britta Büthe (Münster/Nr. 24) bekamen es mit dem US-Duo Jennifer Kessy/April Ross (Nr. 4) zu tun.