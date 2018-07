München (SID) - Ex-Weltmeister Marcel Hacker hat seine ansteigende Form bestätigt und beim Ruder-Weltcup in München souverän das Finale erreicht. Der Frankfurter setzte sich im Halbfinale in 7:07,97 Minuten vor dem norwegischen Olympiasieger Olaf Tufte (7:11,27) durch. Der Endlauf auf der olympischen Regattastrecke von 1972 findet am Sonntag statt.

Hacker war einer der wenigen Lichtblicke unter den Teilnehmern des Deutschen Ruderverbandes (DRV) bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August). Lediglich sieben DRV-Boote erreichten die Finals in den 14 olympischen Klassen.

Allerdings ist der DRV beim Heim-Weltcup auch nicht in voller Flottenstärke am Start. So pausiert unter anderem der seit vier Jahren in 34 Rennen ungeschlagene Deutschland-Achter.

"Viele Bootsklassen sind aus dem Training heraus gefahren. Wir müssen nach vorne schauen", sagte DRV-Cheftrainer Hartmut Buschbacher.