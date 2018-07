Rom (SID) - Vize-Europameister Marco Koch hat am Samstag für den einzigen deutschen Sieg beim Settecolli-Meeting in Rom gesorgt. Am dritten und letzten Tag des hochkarätig besetzten Sieben-Hügel-Schwimmfests verwies der Darmstädter in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit neuem Meeting-Rekord von 2:08,74 Minuten den Weltranglisten-Zweiten Ryo Tateishi aus Japan (2:08,85) sowie Lokalmatador Flavio Bizzarri (2:12,76) auf die Plätze.

Die EM-Zweite Silke Lippok (Pforzheim) kam im Finale über 200 Meter Freistil indes nicht über Rang acht (2:01,87) hinaus. Den Sieg sicherte sich wie erwartet Weltrekordlerin Federica Pellegrini (Italien/1:56,32).

"Krass. Das war sauhart, aber es war ein richtig geiles Rennen und es hat sau Spaß gemacht", sagte der 22-jährige Koch zu seiner beeindruckenden Leistung, mit der er nicht nur nahe an seine Bestmarke aus der Zeit der mittlerweile verbotenen Hightech-Anzüge heranschwamm. Der deutsche Meister knackte mit einer persönlichen Steigerung von mehr als einer halben Sekunde auch erstmals die 2:09-Marke und positionierte sich sechs Wochen vor den Olympischen Spielen auf Rang fünf der Weltrangliste.

International für Aufsehen sorgte die Olympia-Dritte von Peking über 800 Meter Freistil, Lotte Friis. Die Dänin schwamm rechtzeitig zu den Spielen in London mit 8:22,10 Minuten auf Rang zwei der Weltrangliste hinter Titelverteidigerin Rebecca Adlington (Großbritannien/8:18,54).