New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat zu "friedlichen" Wahlen in Ägypten aufgerufen. "Der UN-Generalsekretär hofft sehr, dass die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in einer friedlichen und offenen Atmosphäre abläuft", erklärte Bans Sprecher Martin Nesirky am Freitag in New York vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen in Ägypten. Der UN-Generalsekretär habe die "lebhafte Debatte" über die Annullierung der ägyptischen Parlamentswahl durch das Verfassungsgericht verfolgt.

