Washington (AFP) Am US-Kongress vorbei hat Präsident Barack Obama die Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten liberalisiert. Obama verfügte am Freitag einen auf zwei Jahre befristeten Abschiebestopp für illegale Einwanderer, die vor Vollendung ihres 16. Lebensjahres in die USA kamen und noch nicht 30 Jahre alt sind. Heimatschutzministerin Janet Napolitano betonte, dass nur diejenigen Jugendlichen von der Regelung profitieren würden, die keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellten.

