New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat zu friedlichen Wahlen in Ägypten aufgerufen. Vor Öffnung der Wahllokale in dem nordafrikanischen Land sagte Ban in New York, er hoffe, dass die Stichwahl um die Präsidentschaft in einer «friedlichen und offenen Atmosphäre» verläuft. Ägypten wählt heute einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl können sich rund 52 Millionen Wahlberechtigte zwischen Ahmed Schafik, einem Vertreter des alten Regimes, und Mohammed Mursi, einem Islamisten, entscheiden. Das Verfassungsgericht hatte am Donnerstag das Parlament aufgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.