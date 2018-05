Offenbach (dpa) - Am Sonntag ist es teils sonnig, teils wolkig und es muss besonders im Südosten im Tagesverlauf mit Schauern und nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch mit Gewittern gerechnet werden. Auch in Richtung Nordsee ist etwas Regen möglich.

Die Höchsttemperaturen liegen meist zwischen Werten um 18 Grad an der See und bis 28 Grad südlich der Donau. Der Wind weht mitunter mäßig aus Südwest bis Süd und kann in Schauer- und Gewitternähe stark böig aufleben.

In der Nacht zum Montag sind anfangs im Süden noch lokale schauerartige Niederschläge, teils mit Gewittern, möglich. Später klart es dort, wie auch in den übrigen Gebieten, gebietsweise auf. Je nach Bewölkung kühlt es meist auf 16 bis 9 Grad ab.