Riga (Lettland) (SID) - Die Rodel-WM 2016 findet auf der Kunsteisbahn am Königssee in Bayern statt. Dies gab der Weltverband FIL auf seinem Kongress im lettischen Riga bekannt. Zuvor hatte Mitbewerber Sotschi seine Kandidatur zurückgezogen. Königssee ist damit in vier Jahren zum sechsten Mal nach 1969, 1970, 1974, 1979 und 1999 WM-Gastgeber.

Die Welttitelkämpfe 2013 richtet Whistler/Kanada aus, 2015 werden die Medaillen in Sigulda/Lettland vergeben. 2014 wird aufgrund der Olympischen Spiele in Sotschi keine WM ausgetragen.