Oklahoma City (SID) - Allstar Russell Westbrook vom NBA-Finalisten Oklahoma City Thunder hat die Kritik von Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson nach der Niederlage im zweiten Spiel der Finalserie gegen Miami Heat einfach an sich abprallen lassen. "Ich ändere gar nichts. Egal, was irgendjemand sagt", versicherte der 23-Jährige trotzig.

Westbrook hatte bei der 96:100-Heimpleite nur zehn von 26 Würfen aus dem Feld getroffen und deshalb harte Worte vom früheren Superstar Johnson einstecken müssen. "Das war die schlechteste Leistung, die ich in einem Finale jemals von einem Spielmacher gesehen habe", lästerte "Magic" in seiner Funktion als TV-Experte: "Er hat zu wild gespielt."

Trotz seiner schlechten Quote war Westbrook auf 27 Punkte gekommen. Grund genug für den zweimaligen Allstar, einfach ganz normal weiterzumachen. "Ich spiele mein Spiel, was auch passiert. Ich werde weiter rausgehen, 110 Prozent geben und versuchen, dabei zu helfen, das Spiel zu gewinnen." Unkritisch sieht Westbrook seine Leistung jdoch nicht: "Man kann sich immer verbessern. Aber meinen Stil werde ich nicht ändern."

In der Best-of-seven-Serie steht es nach zwei Spielen in Oklahoma City 1:1. Am Sonntag trafen beide Teams erstmals in Florida aufeinander.