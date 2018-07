Moskau (AFP) Vor der neuen Gesprächsrunde zum iranischen Atomprogramm hat Präsident Mahmud Ahmadinedschad positive Schritte seines Landes in Aussicht gestellt. Der Iran sei bereit, auf die Urananreicherung bis 20 Prozent zu verzichten, wenn der Westen im Gegenzug ebenfalls Entgegenkommen zeige, sagte Ahmadinedschad der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In Moskau trafen am Sonntag die Delegationen für die zweitägigen Gespräche der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands mit dem Iran ab Montag ein.

