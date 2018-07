Moskau (SID) - Russland-Legionär Kevin Kuranyi hat mit Enttäuschung auf das EM-Aus der Sbornaja reagiert. "Ich habe so sehr von einem Finale zwischen Russland und Deutschland geträumt. Ich bin geschockt, dass die russische Mannschaft nicht ins Viertelfinale gekommen ist. Viele Fans werden ebenso empfinden", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler. Kurayni spielt seit 2010 für den Hauptstadtklub Dynamo Moskau.

Die russischen Fans gaben Kuranyi noch am Sonntag recht. Als das Nationalteam um 17.40 Uhr Ortszeit in Moskau landete, wartete außer einigen Journalisten niemand auf die Spieler. Drei Akteure waren erst gar nicht mitgeflogen, der scheidende Trainer Dick Advocaat direkt nach Amsterdam gereist. Verbandspräsident Sergej Fursenko hatte schon unmittelbar nach dem 0:1 gegen Griechenland am Samstagabend die Heimreise angetreten.