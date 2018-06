Paris (AFP) Nach der Wahl in Griechenland hat die französische Regierung dazu aufgerufen, das Land "Richtung Wachstum" zu begleiten. Der französische Finanzminister Pierre Moscovici sagte am Sonntagabend in Paris, dass die neue Regierung in Athen zwar die internationalen Verpflichtungen einhalten müsse, die das Land eingegangen sei. "Es ist Disziplin nötig, aber es ist auch Hoffnung nötig", fügte Moscovici im Sender France 2 hinzu.

