Paris (AFP) Die Enkelin des Rechtsextremisten Jean-Marie Le Pen hat bei der Parlamentswahl in Frankreich einen Abgeordnetensitz errungen. Die 22-Jährige Marion Maréchal-Le Pen gewann den südfranzösischen Wahlkreis Carpentras laut Parteiangaben in der Stichwahl am Sonntag für die Front National (FN). Die Jurastudentin ist damit seit 14 Jahren die erste Abgeordnete, die für die FN ins Parlament einzieht.

