Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig setzt die Zusammenarbeit mit Trainer Torsten Lieberknecht langfristig fort. Der Vertrag mit dem 38-Jährigen wurde vorzeitig bis 30. Juni 2015 verlängert. Seit dem 13. Mai 2008 ist der Fußballlehrer für die Eintracht-Profis verantwortlich, schaffte die Qualifikation für die 3. Liga und stieg im Sommer 2011 nach einer Rekord-Saison mit der Eintracht in die 2. Bundesliga auf. Der Coach konnte mit seinem Team die vergangene Saison als bester Aufsteiger auf dem achten Tabellenplatz beenden.

"Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen seitens der Vereinsführung und bin mir sicher, dass wir in dieser Konstellation die Eintracht in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickeln werden", sagte Lieberknecht, der als Aktiver für den 1. FC Kaiserslautern, Waldhof Mannheim, den FSV Mainz 05, den 1. FC Saarbrücken und von 2003 bis 2007 für Braunschweig gespielt hatte.

Am Samstag hatten die Niedersachsen bereits Stürmer Orhan Ademi vom österreichischen Zweitligisten SC Rheindorf Altach verpflichtet. Der 20-Jährige hat einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2015 unterschrieben. Ademi besitzt die Schweizer Staatsbürgerschaft und erzielte in den drei vergangenen Spielzeiten 30 Tore in 93 Spielen.