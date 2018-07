Lwiw (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das EM-Viertelfinale erreicht. In Lwiw gewann das Team von Bundestrainer Joachim Löw 2:1 gegen Dänemark und beendete die Vorrundengruppe B ohne Punktverlust auf Platz eins. Lukas Podolski brachte die DFB-Auswahl in seinem 100. Länderspiel in Führung. Der Däne Michael Krohn-Dehli glich Minuten später aus. Lars Bender beseitigte mit seinem ersten Länderspieltor alle Zweifel. Am Freitag ist Griechenland in Danzig der Kontrahent um den Einzug ins Halbfinale.

