Berlin (dpa) - Zuerst zittern, dann jubeln: Hunderttausende Fußballfans haben nach einem Zitterspiel befreit aufgejubelt und den Viertelfinaleinzug der deutschen Nationalelf gefeiert. Ob auf Deutschlands größter Fanmeile in Berlin, in Hamburg, im Münchner Olympiastadion oder auch bei kleineren Fußballpartys - überall herrschte nach dem 2:1-Sieg über Dänemark Jubelstimmung. In Berlin auf der größten Fanmeile schätzte der Veranstalter die Zahl der Besucher auf 400 000 - so viele wie bei den ersten Spielen der DFB-Elf. Am Spielort Lwiw feierten rund 13 000 deutsche Fans.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.