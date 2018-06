Kansas (Missouri/USA) (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Torsten Frings hat mit seinem FC Toronto in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) den Einstand des neuen Trainers Paul Mariner verpatzt. Die Kanadier unterlagen am 13. Spieltag bei Sporting Kansas City 0:2 (0:2) und belegen in der Eastern Conference weiter abgeschlagen den zehnten und letzten Platz.

Der bisherige Assistent und ehemalige englische Nationalspieler Mariner war am 8. Juni zum Chefcoach befördert worden und ist bereits der siebte Trainer in der fünfjährigen Vereinsgeschichte.