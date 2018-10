Los Cabos (dpa) - Die Lage erinnert an die Zeit, als die US-Investmentbank Lehman Brothers unterging. Wieder stehen die führenden Volkswirtschaften in der Pflicht, Schlimmeres zu verhindern. Beim G20-Gipfel, der Morgen in Mexiko beginnt, bleibt da für eine gerechtere Welt wenig Zeit - und noch weniger Geld. Gespannt verfolgen die Staats- und Regierungschefs die Wahlen in Griechenland, wo die Menschen heute wieder aufgerufen sind, ein neues Parlament zu bestimmen. Eine erste Bewertung dürfte die G20 in Los Cabos geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.