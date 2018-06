London (AFP) Großbritannien will für seine nächste Generation von Atom-U-Booten Reaktoren im Wert von einer Milliarde Pfund (1,24 Milliarden Euro) bauen lassen. Der konservative Verteidigungsminister Philip Hammond sagte am Sonntag in der BBC, die Reaktoren seien für eine neue Klasse von U-Booten mit Trident-Atomraketen vorgesehen. Die Entscheidung, die nach Angaben aus Regierungskreisen am Montag offiziell bekannt gegeben werden soll, könnte erneut zu Spannungen innerhalb der Regierungskoalition führen.

