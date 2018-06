Rotenburg (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister der Saison 2013/2014 wird mit Hilfe eines neuen Modus ermittelt. Die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) beschloss auf ihrer Mitgliederversammlung am Wochenende in Rotenburg an der Fulda, dass in zwei Jahren nach einer Runde mit Hin- und Rückspielen aller Liga-Vertreter die Meisterschaft und der Abstieg in zwei Sechsergruppen ausgespielt werden.

Zwei Regeländerungen treten schon zur neuen Saison in Kraft. Zum einen dürfen statt bisher maximal 14 künftig bis zu 16 Spielerinnen eingesetzt werden. Zum anderen wird eine dritte Auszeit eingeführt - allerdings mit der Auflage, dass pro Halbzeit höchstens zwei und in den letzten fünf Minuten nur eine Auszeit genommen werden.

Bei den Wahlen am Samstag wurden der HBF-Vorsitzende Berndt Dugall sowie seine Stellvertreter Kay-Sven Hähner und Eva Wortmann jeweils einstimmig im Amt bestätigt. Für die ausscheidenden Beisitzer Thomas Pientka und Steffi Osenberg wurden Jutta Ehrmann-Wolf und Stefan Wiech in den Vorstand berufen.